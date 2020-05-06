桃園一名吳姓婦人生下早產男嬰，不過因男嬰患有先天性心血管、肺部疾病，需長期回診治療，加上還要照顧另名2歲大的兒子，雙重壓力導致她罹患產後憂鬱症，常常動手打小孩，將男嬰活活打死。檢方偵查終結，依成年人故意傷害致死罪將吳女起訴。

吳姓女子2019年5月在平鎮區產下男嬰，但男嬰生下來就患有呼吸道、肺部、心臟以及腦部病變等疾病，需要經常住院觀察、復健等等；男嬰先是做了動脈導管手術，到了約6個月大，又發現有喉頭軟化症。吳姓女子的丈夫因工作繁忙，照顧孩子的部分，幾乎都是吳女一個人處理。

吳女不僅要照顧生病的小兒子，也要照顧2歲大的兒子，長期下來身心俱疲、情緒低落；吳女2020年1月17日因男嬰哭鬧不止，再度拿物品朝孩子身上毆打，一個小時過後準備餵藥時，發現兒子早已癱軟無意識，將人送往醫院搶救仍宣告不治。

法醫相驗後，發現男嬰體內大量出血，且肋骨骨折，判定遭外力毆打致死。檢方偵查終結，認為吳女犯意明確，依兒童及少年福利與權益保障法、成年人故意對兒童犯傷害致死罪起訴，不過考量吳女患有產後憂鬱，加上男嬰確實照顧不易，因此建請法院考量情況，量處適當徒刑。

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(中時電子報)