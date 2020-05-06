國立嘉義大學理工學院機械與能源工程學系陳姓教授，擔任系主任及系教師評審委員會委員兼召集人期間，涉嫌擅自更改教評會甄選決議的副教授及專案助理教授人選，由羅姓女助理製作不實紀錄，送院務、校務會議審議通過並聘任，陳、羅2人均坦承，檢方6日依偽造文書罪起訴2人。

校方表示，尊重司法，陳教授仍在校任教，目前未兼行政職。

起訴書指出，陳教授自2011年8月1日至2014年8月1日擔任系主任、系教評會當然委員兼召集人，2013年辦理102學年度第2學期（2014年2月1日起）聘用副教授、專案助理教授各1名的甄選，共有15人報名。

第4次教評會決議副教授正選朱姓男子、備取張姓男子，專案助理教授正選錄取田姓女子、備取沈姓男子，羅女並作成會議紀錄，但後來陳教授私下遊說部分委員，希望變更人選。

陳教授於第5次教評會議指示羅女重新製作第4次教評會議新聘教師選票副教授正取張男、備取王男，專案助理教授正取改為另一名沈姓男子，備取沈男不變，但有數名出席委員有疑慮，拒絕補投票。

陳教授會後指示羅女製作會議紀錄，不實登載「出席委員同意副教授正取張男、專案助理教授沈男」，並送交院評會複審通過，再由校評會決審通過聘任案。

嘉義市調查站接獲檢舉，由檢察官指揮偵辦，調閱相關會議紀錄及錄音檔，認為陳、羅2人的行為，已損害該校教師聘任的正確性、妥適性，依偽造文書罪嫌提起公訴。

(中時 )