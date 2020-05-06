中國大陸駐日內瓦代表團日前強硬否定台灣參與世衛大會（WHA）的正當性，強調台灣地區參與國際組織必須按照一中原則來處理。對此，國民黨主席江啟臣今天下午在中常會上明確指出，中國大陸當局無法在世衛代表台灣民眾，其一再以政治因素杯葛台灣參與WHO，不僅引起國人反感，更妨害世衛工作運行。

江啟臣說，除了表示遺憾外，國民黨希望中國大陸當局駐日內瓦代表團的聲明，並不代表中國大陸當局的最後定案，同時更要明確表達，中國大陸當局無法在WHO代表台灣民眾，更欠缺對台灣公衛的了解，遑論實質協助與支持。中共當局一再以政治因素杯葛台灣參與世界衛生組織，不但引發國人反感，更對於世界公共衛生的工作造成妨害。

江啟臣指出，國民黨對於友邦的支持表達感謝，也進一步呼籲民進黨政府在國際宣傳及動員之外，仍應面對及處理兩岸關係的癥結，爭取參與或重返世衛組織。

江啟臣表示，面對艱困的國際情勢，國民黨絕對願意為拓展中華民國國際參與空間努力。他本人也在上個月20日參與國際民主聯盟（IDU）線上會議，並且投書獲得刊登英文專論。明確指出，台灣需要參與世界衛生組織（WHO），而世界衛生組織也需要台灣，即便遭到排拒，仍無法改變台灣不但有能力，更有意願參與WHO的事實。

江啟臣認為，Leave no one behind，不遺漏任何人，是WHO一貫的立場，台灣人民的健康權益，當然不能被遺漏。國民黨堅定支持任何有助於參與或重返世界衛生組織的靈活、理性策略，也期盼台海兩岸執政者善用過去經驗，秉持求同存異的精神，以台灣2300萬人民的權益為最優先考量，創造兩岸與世界的三贏。

(中時 )