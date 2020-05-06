行政院加碼無保工作的弱勢民眾及農漁民族群，卻意外引起紓困之亂，惹怒民眾。對此，資深媒體人黃創夏寫下三個「完整配套措施」，並表示因為很重要，所以要說三次給蘇貞昌聽。

政院4日急就章宣布加碼發現金，有工作但未加保軍、公、教、勞、農保者，如在路邊賣玉蘭花、舉廣告牌者、流動攤商及個人接案，在排富後，政府一次性發給1萬元，估算約34萬人。農漁民報稅所得50萬元以下，先前未領取3萬元紓困金者，也可領1萬元，共約140萬人。未料，許多民眾得知消息後，便前往公所辦理，但實際上是今日才開始受理，引發不小民怨。

對此，黃創夏在臉書寫下三個「完整配套措施」，並表示因為很重要，所以要說三次給蘇貞昌聽。

網友則回應表示「防疫好！紓困極差」、「蘇院長這一次真是胡亂衝、衝、衝了」、「政府雖好意紓困，但老百姓好像怨聲四起，真的是很差勁」、「錯誤就要趕快修正」、「整的配套是一種理想，也是政府責無旁貸的任務，為求儘快給予有困難的民眾救急，政策急著推出也許難免有遺漏缺失，但若拖延太長時間推出也會引起批評，如果在批評之餘能給點掌聲也許會好一點」、「紓困內容好複雜，領消費券或現金，比較方便丶簡單！」。

(中時電子報)