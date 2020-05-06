「亞洲舞王」羅志祥與大陸網紅周揚青9年情斷，女方祭出「毀滅分手信」大爆料，導致羅志祥形象、事業全毀，受外界一面倒撻伐，然事後精神科醫師鄧惠文貼出「逆風發文」，而Hebe田馥甄因為轉貼，意外捲入「豬揚情變」風波中，如今更爆因此事丟了對岸的代言工作。

據《鏡週刊》報導，身為局外人的田馥甄，轉發鄧惠文醫師的逆風文章，並寫上「我是這樣想的」，一方面被認為是「挺豬派」，一方面覺得閨密Selina離婚時，她曾po文疑似暗罵阿中，認為Hebe如今轉貼鄧醫師文章根本是「雙重標準」，因此引發爭議。

事後田馥甄雖放低姿態，為給眾人添加不好的情緒而道歉，然事業方面疑似仍遭牽連，她原本在中國大陸接了某保養品代言，因捲入風波後遭對岸網友痛罵，轟她不配代言，甚至要她滾出大陸娛樂圈，廠商也難擋輿論壓力，無奈之下轉向同為台灣出身、在大陸也很受歡迎的張韶涵，張韶涵等同是「豬揚情變」下的得利者，然此事尚未獲證實。

(中時電子報)