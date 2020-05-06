獨派蛋洗國民黨黨部 員警慘遭潑及 17:342020/05/06 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣國辦公室主任陳峻涵（中背對者）突襲砸蛋。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 多名員警遭蛋洗，陳峻涵（右）立刻被優勢警力架離。（黃世麒攝） 多名員警遭蛋洗，陳峻涵（左二）立刻被優勢警力架離。（黃世麒攝） 北市警中山分局副分局長劉珩遭蛋洗，全身多處蛋液。（黃世麒攝） 台灣國辦公室主任陳峻涵6日前往國民黨中央黨部，抗議台北市議員王鴻薇上大陸央視節目時，稱蔡英文總統為「領導人」，抨擊國民黨親中。 等不到國民黨派人出面回應，陳峻涵旋即拿出整盒紅漆雞蛋要蛋襲黨部，結果沒丟中黨部，卻砸到員警，包括在現場指揮的北市警中山分局分局長劉珩也遭蛋洗，滿身蛋液，陳最後被警方架走。 國民黨文傳會副主委王鴻薇是在日前登上大陸《央視》節目，稱總統蔡英文是「台灣領導人，引起反彈。國民黨團總召林為洲表示，台灣的領導人職位叫總統，這是我們值得驕傲的，該改善就要改善。 (中時 ) #黨部 #員警 #國民黨 #雞蛋 #文傳會 #王鴻薇 #央視 #蔡英文 #台灣領導人 #林為洲 也許您會感興趣 推薦閱讀 269旅中尉輕生 羅智強批民進黨和蔡英文 14:272020/05/02 政治 國民黨愛與關懷 台中市黨部慶祝109年母親節 16:102020/05/02 生活 蔡英文回不去了 04:102020/05/03 時論廣場 迎接母親節 國民黨金門募集「金句」送獎 13:162020/05/03 生活 國民黨：重返WHO是多數人民的期望 15:592020/05/03 政治 國民黨如何再起？藍營議長揭國民黨一個長期亂象 00:002020/05/04 政治 蔡英文訪視饗賓餐飲感謝企業共體時艱 18:362020/05/04 政治 蔡英文視察餐飲業紓困 盼疫情後重新拉動經濟 19:452020/05/04 政治 快評》國民黨江連體制 凸顯青壯合作、親美友中 23:032020/05/04 政治 接智庫副董 連勝文：斜槓中年幫助黨 17:062020/05/05 政治 政治熱門新聞 1萬元紓困開跑！計算公式看這裡 符合條件就可申請 - 政治 蔡政府紓困為何爆民怨？趙少康怒點名他：罪魁禍首！ - 政治 愛情摩天輪還有內幕？李四川曝真相...網聽完怒了！ - 政治 高雄市府硬起來！力抗罷韓？網友驚呼：穩了 - 政治 罷韓投票倒數 藍營這大咖卻消失了？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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