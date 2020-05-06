多名員警遭蛋洗，陳峻涵（右）立刻被優勢警力架離。（黃世麒攝）

多名員警遭蛋洗，陳峻涵（左二）立刻被優勢警力架離。（黃世麒攝）

北市警中山分局副分局長劉珩遭蛋洗，全身多處蛋液。（黃世麒攝）

台灣國辦公室主任陳峻涵6日前往國民黨中央黨部，抗議台北市議員王鴻薇上大陸央視節目時，稱蔡英文總統為「領導人」，抨擊國民黨親中。

等不到國民黨派人出面回應，陳峻涵旋即拿出整盒紅漆雞蛋要蛋襲黨部，結果沒丟中黨部，卻砸到員警，包括在現場指揮的北市警中山分局分局長劉珩也遭蛋洗，滿身蛋液，陳最後被警方架走。

國民黨文傳會副主委王鴻薇是在日前登上大陸《央視》節目，稱總統蔡英文是「台灣領導人，引起反彈。國民黨團總召林為洲表示，台灣的領導人職位叫總統，這是我們值得驕傲的，該改善就要改善。

(中時 )