中共解放軍空軍少將喬良日前在一家美國智庫期刊撰文表示，「現在絕對不是武統台灣的時機，因為不論就軍事力量或是經濟影響，代價都太大。台灣問題攸關國運不可輕率急進」。許多綠營人士對此見獵心喜，但中華戰略學會研究員張競提醒，喬良不在中南海決策核心內，其發言只代表個人和民間觀點，不能擴大解讀為官方政策。

張競表示，要分析喬良該文的份量，就必須完整讀完全文，並理解刊稿機構The Carter Center的背景，以及理解該研究計畫主持人劉亞偉教授個人背景與人脈網路。很多人討論這篇文稿是否在傳遞政治訊號，或在進行政治溝通？張競以原文第二段為例，指該文只是喬良回覆網友的文章，屬於喬良的個人意見，絕非來自中共高層授意放話。

「過去幾年中，我點名駁斥過王洪光、王衛星、羅援、朱成虎以及何雷等多位共軍將領所公開表述的觀點，特別是莫名其妙地喊打喊殺，事後都沒有實現，」張競表示，上述人士代表大陸民間鷹派的聲音，並非政府未來的決策，而且都未挑戰「兩岸統一」的大陸國家終極目標。

張競認為，台灣對於大陸的言論尺度和容忍底線，必須重新理解與認識。他笑稱，大陸的網路傳播極為發達，防疫期間大家關在家裡無事可做，冒出一堆「閒瘋皇帝」（咸豐皇帝諧音），各種對台的論述光怪陸離、五花八門、無奇不有，百家爭鳴、意見豐富的程度絕對不亞於台灣。

「從不同的共軍將領發出彼此矛盾的發言立場來看，個人一把號、各吹各的調，而非一言堂的內容，戰略辯論與研討的空間確實存在」；張競表示，反觀台灣社會，是否也有空間容許多元的言論內容存在？需要大家深思。

張競提醒，不要拿著一篇根本不在中南海決策體制內的喬良將軍的發言，當作判斷未來大陸是否對台動武的參考依據，「因為和戰決於朝堂，而非議於虎帳。在中共的體制下，只有黨指揮槍，槍能提出和或戰的意見，但是最後能做出決策的還是黨中央。」

(中時 )