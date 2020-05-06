一年到頭呼吸到好空氣的日子不到一半。空氣污染可能損害民眾的呼吸及循環系統，新光人壽6日宣布，推出市場上首張「空污保單」，即針對呼吸系統及循環系統手術加倍給付，即只要是「心」、「肺」方面共219項特定手術，都可依住院日額加倍給付，最高有146倍，且住院亦有單次最高30倍日額的加倍理賠。

新冠肺炎在全球蔓延，壽險業紛紛推出健康險保單針對法定傳染病免等待期、或法定傳染病加倍保障等所謂「防疫保單」，新壽指出，依據業界調查，3月中到4月，不到二個月的時間，防疫保單共銷售13萬件，且詢問度大幅提升。

因為新種疾病層出不窮，且防不勝防，民眾對住院、手術等相關保單的投保意識亦提升，新壽近期主打「組合式」投保，即建議民眾以長年期健康險搭配對法定傳染病加倍給付的一年期健康險，增加住院日額及相關醫療保障。

新壽除了推出法定傳染病加倍給付的一年期健康險外，還有針對心、肺手術加倍給付的「空污保單」，新壽引用環保署的「空氣品質監測報告」指出，2018年空氣品質指標AQI良好等級佔比為43％，即好空氣的日子一年不到一半。

且據相關報導指出，空氣污染除容易造成過敏、免疫力低下，長期暴露在有害空氣污染下，可能導致罹癌風險升高，亦可能導致心血管、呼吸系統等相關慢性疾病，甚至可能讓老年疾病提早出現以及失智的可能。

新壽即針對219項常見呼吸系統及循環系統手術，加倍給付，例如慢性鼻塞作鼻中隔鼻道成型手術，加倍給付後是日額10倍；肺癌作肺部切除，90倍日額；心臟冠狀動脈繞道手術給付128倍；肺氣腫進行肺臟移植等給付146倍。

新壽表示，這張空污保單共有四大特色，一是針對呼吸及循環系統手術加倍給付，住院亦有單次上限30倍日額的加倍給付；二是除了住院日額、加護病房給付外，還有1,499項手術都按表理賠，最高給付3千倍日額；三是法定傳染病免30天等待期，現在投保就立即有保障；四具豁免條款，一到六級失能豁免保費，保單不失效。

(工商 )