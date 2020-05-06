美籍男子DAVID結識常去的酒吧女服務生，趁機盜取女子手機內自拍的性生活影片傳到自己臉書被告，案經台北地院審理，DAVID認罪且願意賠償7萬2千元，法官現依《個人資料保護法》「非法蒐集他人性生活個人資料」罪判他有期徒刑3個月，得易科罰金，緩刑2年。

判決書指出，被告DAVID盜傳的被害女子手機內檔案有2個，其一是被害人著上衣，下半身僅著內褲的照片，另外則是影片，被害人與其男友躺在床上，被害人裸露上半身，男友則從背後環抱撫摸，這兩個電子檔案法官於宣判時均宣告沒收。

根據了解，DAVID因常去台北市大安區某酒吧消費，而與吧檯工作的被害女子成為臉友，2018年9月23日晚間DAVID又去店裡消費，見被害人離開吧台區，而趁機打開她的手機查閱資料，並將私密照片、影片傳到自己的臉書，但隨即被發現，由被害人截圖後報警。

法院審理時，DAVID坦承犯罪，願意月付3000元直至賠償7萬2000元止，法官認定罪證確鑿，遂依《個人資料保護法》「非法蒐集他人性生活的個人資料」罪判DAVID有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，緩刑2年，且刑後不必驅逐出境。

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(中時電子報)