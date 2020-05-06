台塑四寶公布4月營業額表現，受到新冠肺炎衝擊，全數呈現雙衰退，其中又以與原油關係最為直接的台塑化最為慘重，台塑化4月合併營業額月減少34.3%，年減更高達57.8%。

台塑(1301)4月合併營業額147.52億元，月衰退4.2%、年衰退23.2%，台塑表示，因新冠肺炎疫情蔓延全球，加上原油價格崩跌，拖累石化原料乙、丙烯及其下游衍生物產品售價，因此，4月各產品價格都比3月下跌，幅度介於7~19％，惟在售量上，隨著大陸新冠肺炎疫情趨緩，下游加工客戶陸續復工，內需市場回溫，尤其口罩、防護衣等防疫相關產品纖維料，及包裝材薄膜料需求大增，因此，4月PE及PP銷售量，合計比3月增加4.6萬噸，影響營業額增加11.9億元。

南亞(1303)4月合併營業額為204.11億元，月衰退12.19%、年衰退18.60%，南亞表示，4月原油價格持續下滑，影響各項產品售價，使營收較3月減少，其中銷售量差減少14.1億元，銷售價差減少14.2億元，且新冠肺炎疫情擴散，影響全球商品的生產與銷售，另外，4月原油價格持續下滑，影響各項產品售價，使營收較3月減少。

台化(1326)4月合併營業額181.34億元，月衰退12.7%、年衰退35.7%，台化指出，受疫情及原油價格低迷不振影響，WTI跌幅45.7%、輕油跌32.5%，石化產品亦隨之下跌，其中台化有關產品：苯跌32%最多、PX-18.5%、PTA-13.7%、SM-12.6%、苯酚-17.5%，塑膠PS、ABS、PP跌幅超過10%，故衝擊4月營業額表現。

台塑化(6505)4月合併營業額221.52億元，月減少34.3%、年減少57.8%，台塑化指出，在煉油事業上，4月因煉油廠一系列單元實施定檢並且延後開車，原油平均煉製量335千桶/日，比3月385千桶/日，減少50千桶/日，致4月煉油產品總銷售量10,932千桶，較3月減售975千桶，且因4月杜拜原油平均價比3月下跌13.3美元/桶，及外銷產品價差走弱，致4月的油品平均售價比3月減少16.9美元/桶；在烯烴事業方面，4月烯烴廠平均產能利用率97%，比3月平均產能利用率95%為高，但因4月的營業天數比3月少1天，致4月烯烴產品總銷售量59.5萬噸比3月減少，且售價因市場供給過剩，乙烯、丙烯及丁二烯平均售價分別較3月減少192美元/噸、145美元/噸、239美元/噸；合計4月烯烴產品平均售價比3月減少164美元/噸。

(時報資訊)