行政院召開紓困振興方案-「身心障礙者勞工協助措施」記者會

行政院加碼無保工作的弱勢民眾及農漁民族群，發放1萬元補助，沒想到卻引發各地紓困亂象，民眾一肚子怒火，第一線的公所人員也相當困擾。行政院舉行紓困振興記者會，將進一步說明，盼能替紓困之亂消毒。

（圖／摘自行政院記者會直播）

不少民眾到區公所申請1萬元紓困補助，都遇到資料不足的問題。行政院解釋，除申請人身分證、存摺外，若無法提供工作證明，可簽切結書，其餘包含全戶人口存摺（或內頁影本）、未具有其他社會保險、未領取其他政府紓困補助證明，這些可免附，政府可協助查察。

政委龔明鑫及勞動部次長林明裕皆出席記者會，對於紓困補助引發民怨，以及外界質疑，也將做出回應。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，衛福部提供很多計算公式，其實是政府機關內部的公式，民眾不需自己算，政府出於善意想解釋給民眾聽，但民眾聽了反而覺得更複雜。如果已經造成民眾困擾，就必須簡化說明的方式，加強溝通，要做到讓人民了解滿意。

(中時電子報)