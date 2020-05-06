紐約傳出至少15名兒童罹患川崎氏症，對於川崎氏症是否和新冠肺炎有關，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，國際間從上週到現在，案例增加的情況有限，最早提出這樣的狀況的是英國報告，其他國家也接續出現個案。整體而言，還需要更多科學證據才能證明是否與新冠肺炎相關。

(中時 )