紐約15童罹川崎氏症 張上淳：仍在釐清與新冠的關聯 14:542020/05/06 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 紐約15童罹川崎氏症，張上淳：仍在釐清與新冠的關聯。（圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐約傳出至少15名兒童罹患川崎氏症，對於川崎氏症是否和新冠肺炎有關，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，國際間從上週到現在，案例增加的情況有限，最早提出這樣的狀況的是英國報告，其他國家也接續出現個案。整體而言，還需要更多科學證據才能證明是否與新冠肺炎相關。 (中時 ) #川崎氏症 #紐約 #15 #張上淳 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 彰化基督教醫院提供特定民眾自費檢驗新冠肺炎 12:142020/05/03 生活 寵物也會染新冠肺炎 學者提注意事項 13:172020/05/04 生活 《國際社會》川普：美國多達10萬人將死於新冠肺炎 12:162020/05/04 財經 台大公衛：全球新冠肺炎確診將上看460萬人 12:252020/05/04 生活 台灣疫情比國外溫和 張上淳揭「標籤化」是關鍵原因 15:082020/05/04 生活 缺這種維生素 易患新冠肺炎 22:272020/05/04 生活 藥廠對抗新冠肺炎出現進展 23:102020/05/04 財經 藥廠對抗新冠肺炎 邁大步 04:102020/05/05 全球財經 磐石艦血清檢測結果 張上淳：尚未有完整資料 14:582020/05/05 生活 新冠肺炎衝擊銀行獲利 創史上成長最弱首季 18:042020/05/05 財經 生活熱門新聞 明鋒面掠過 氣象專家曝這天起全台迎大雨 - 生活 才過8年 金正恩2012活動照曝光！鄉民驚呆：也太帥 - 生活 梅雨季來了！吳德榮：第一道梅雨鋒面這天報到 - 生活 9億樂透一人獨得 宅神洩劇本網驚：太準了 - 生活 嫩妹獨住摩鐵...服務生連3小時狂摳 黑暗原因曝光網笑翻 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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