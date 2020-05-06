台灣「樂迪科技」前年代理大陸「滴滴打車」，在台推出滴滴計程車、滴滴順風車等服務，引發爭議。台灣樂迪負責人王慈雍遭告發以資本額僅20萬的台灣樂迪代理，規避法令，利用人頭讓大陸最大叫車平台「滴滴打車」來台營運，台北地檢署6日依違反兩岸人民關係條例起訴王慈雍。

大陸叫車業者「滴滴打車」前年初登台，搶攻台灣的叫車服務市場，更在2月時推出「滴滴順風車」服務，號稱讓自用車載客共乘，但公路總局認定涉有白牌車違法營利行為開罰4.3億，滴滴車行事後關閉順風車服務，另經濟部投審會也認定其背後是陸資，駁回這項投資案。

不過，代理滴滴打車的台灣樂迪負責人王慈雍，也被告發違法。檢方調查認為，運輸業涉及重大公共利益及國安問題，被列為特許行業，必須接受特別監管，但台灣樂迪未經主管機關許可，即代理大陸叫車行業，涉嫌違反兩岸人民關係條例，今依法起訴。

(中時 )