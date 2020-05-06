西班牙籍35歲男子Juan Testa，2010年8月在義大利涉嫌性侵、綁架公司女員工遭判刑6年，2013年被國際刑警組織發布紅色通報追緝。刑事局國際科接獲情資，今年2月在男子桃園租屋處將他逮捕，不料，全球新冠肺炎疫情旋即大爆發，經與義大利、法國警方多方溝通協調，終於以先搭機到法國，由法警逮捕後再引渡回義大利的方式，讓男子接受法律制裁。

警方調查，男子在2014年以求學名義來台，在台北、桃園租屋居住，曾在夜店當DJ或四處打工賺錢，但主要靠在西班牙當醫生的富爸爸每月匯錢給他維生。

男子2014年在租屋處幫電動腳踏車電池充電時，不慎引發火警、吃上官司，遭法官裁定限制出境。義大利警方前年查出男子可能躲在台灣，立刻將情資通報我方，警方今年2月待男子被判2個月及30多萬賠償金後，將他收容。

因當時疫情開始爆發，台義斷航，讓警方傷痛腦筋，經與法國、義大利警方協調，終於想出以男子逾期居留的名義，「騙」他要將其遣送回西班牙，才讓男子搭機前往法國戴高樂機場，由法警將他逮捕，引渡回義大利，成為三個國家合作緝捕通緝要犯首例。

(中時 )