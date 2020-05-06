中職領先全球開打，吸引國內外媒體爭相報導，2日美國權威報紙《紐約時報》特別派記者至桃園球場採訪，當日正好是樂天桃猿隊史千勝，今日以長篇幅刊登中職以無觀眾方式在疫情期間順利開打，也提到中職近期將開放觀眾進場。

《紐約時報》派記者至台灣採訪，介紹中職在空無一人的球場內進行比賽，用播報員的說法，這是全球唯一正在進行的體育比賽，在新冠肺炎疫情下，中職正帶給世界希望。

《紐約時報》長文報導中職正進行比賽。（截自紐約時報）

在觀眾席上的是假人而不是真的球迷，球場內隨處可見酒精，每個人都盡量保持距離，甚至球員不能隨地吐痰、吐瓜子，而所有教練和球員都異口同聲表示，現在還能比賽相當幸運。報導中採訪到中信兄弟總教練丘昌榮，「就算沒有球迷，我們仍知道有很多人在關注我們。」

同時也採訪到今年「世界全壘打王」朱育賢，「紙板觀眾一開始會覺得有點奇怪，但當紙板觀眾增加，我們把這當作另類行銷手法。」不過沒有球迷，的確讓球員難以提高腎上腺素，桃猿總教練曾豪駒也說，「少了一點能量，不像真正的比賽那麼刺激。」

目前台灣疫情已趨緩，在記者採訪時，就已有開放球迷進場的消息，台灣抗疫有成獲得世界關注，兄弟投手教練佛斯特也感到驕傲，「在疫情之前，很多人沒聽過台灣的中職，但現在即使是ESPN也會報導，我的美國朋友也很嫉妒台灣還能進行比賽。」

此外，《紐約時報》也採訪到了樂天啦啦隊女孩倪暄，她像紐時說因為關心疫情，所以希望透過應援來為世界帶來正面能量。當晚是桃猿隊史千勝，有些球迷在球場外為球隊歡呼，而現在球迷真的能進場了，8日開始確定每場最多能開放一千人。

(中時 )