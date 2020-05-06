桃園設置葉狀島頭駕駛人右轉要注意。(呂筱蟬攝)

桃園市中壢市區許多重要幹道路口，近日可見新型葉子狀安全島設計，民眾感到疑惑，甚至還有汽車駕駛轉彎時撞上島頭，認為是工程設計不良。市府養工處解釋，該設計為島頭，是為了保護行人路口停等安全，避免車輛行使產生內輪差發生意外，呼籲用路人及行人多加留意。

市議員黃敬平表示，近期在中壢區慈惠三街、六和路、新生路、恩德街、復興路、新明路、元化路、中美路、中央東路及中央西路等10條道路，施作小型安全島設計工程，預計打造自行車路網4.5公里及整建4.2公里人行道，為「桃園銀河水案亮點工程」，總經費達1億6800多萬元。

但是不少民眾傻傻搞不清楚，還有汽車用路人轉彎時撞上島頭，剛完工不久的工程，已有汽車輪胎擦撞痕跡。黃敬平說，舊式人行道若民眾等待過馬路站的較外側，車輛轉彎時可能產生內輪差，容易因此發生車禍，新式島頭設計是為了安全設計，因還不常見民眾普遍不知情。

養工處道路行政科長謝馥揚表示，島頭是為了改善汽車駕駛人右轉彎習慣，對駕駛來說，設置島頭後，轉彎不得太靠近路邊及人行道，右彎角度幅度要更大，避免與行人發生擦撞意外。

養工處也選定龜山區長庚新驛站周邊包含復興一路、文化二路、復興一路與文化三路口等8處設置島頭，預計今年7月完工。

(中時 )