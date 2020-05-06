新冠肺炎疫情蔓延全球，民眾若不幸確診，健康、收入皆受影響，有小孩的家庭小孩停課也無人照顧，不論醫療費用、薪資損失或是臨時托育，都使民眾產生一筆無預期的支出， 此時若有保險可以幫助民眾分擔這些額外費用，相信民眾少了經濟憂慮，將更能專心於養護身體健康。

國泰產險「新世紀添福」專案，不論意外傷害或突發疾病住院的無等待期住院日額保險金，只要在保期開始前180天內，沒有因為相同的意外傷害事故或疾病住院治療，即可以申請理賠，舉例來說，民眾投保後才確診罹患新冠肺炎即在保障範圍內，不用擔憂無法立刻獲得保障。

國泰產險因應這波疫情，也升級了專案的保障內容，以民眾投保「新世紀添福」為例，若不幸罹患新冠肺炎，因屬於第五類法定傳染病，「法定傳染病補償保險金」額度為5萬元，可紓解因就醫治療產生的費用支出或工作受影響的薪資缺口；如果不幸罹患的是第一類到第四類法定傳染病，也能申請到5仟元的補償。

另外，不少未滿15足歲的小朋友，曾遇過因為校園有同學生病導致停課，或是小朋友罹患腸病毒、流感等疾病而請假時，父母需要另外請人照顧的困擾，因此這張保單還增加了「兒童居家健康管理保險金」的保障，當小朋友就學的教育機構或班級因為有人罹患傳染病而公告停課，或是小朋友本人得到腸病毒、流感等條款約定的疾病需向學校請假時，就可以依照停課或請假的日數給付定額保險金，每次最高給付可達5日。

以國小一年級的小朋友投保P32＋500型加值方案為例，一年只要3798元，每天約10元的保費，就能擁有停課或罹患特定疾病而請假時每日1仟元、第五類法定傳染病確診時5萬元、一般住院時1000元，以及包含100萬元失能保險金、最高5萬元的實支實付保險金等意外傷害保障，是相當經濟實惠的保險商品。

(中時 )