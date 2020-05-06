傘亮了學子心，裕秀裕撐起守護捐65所國小1315支愛心傘。（吳敏菁攝）

彰化的雨傘工業是地方產業特色，迎接梅雨季節，鹿港鎮在地企業秀裕工業股份有限公司捐贈愛心傘，撐起守護的心，捐贈給鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉以及彰化偏遠地區學校等65間國中小學校，1300支愛心傘，還有捐贈縣府15支給洽公民眾使用，總共1315支愛心傘，縣長王惠美致上最高的謝意。

王惠美表示，為了讓學童健康、快樂、安全通學，秀裕企業捐贈愛心雨傘，雨傘在過去是彰化重要的產業，秀裕精益求精，不斷追求雨傘品質，更回饋地方。

總經理王守仁說，捐贈開發的新型傘，兼具有防曬功能，守護孩子上下學的安全。是公司長年熱銷的折疊傘，特色是輕量，有安全開收滑軌的專利設計，讓學童在使用雨傘時，可以安全且無負擔的操作。

秀裕工業成立於1978年，早期為傘骨加工廠，專注傘骨的研發創新，得到歐美與及日本品牌業者青睞，日本市場更佔外銷市場達9成。於2004年自創品牌成立成品傘廠，正式進軍成品傘市場。2010年秀裕工業推出了PROLLA自創品牌，帶給國人精品傘，結合傳統油紙傘，注入客家油桐花元素也讓人很驚喜。

(中時 )