《每日經濟新聞》報導，從原油寶投資人手中獲得了其與中國銀行簽訂的和解協定，協定內容顯示，原油寶投資人的負價虧損部分將全部由中行來承擔，中行將返還以負價結算後從投資人保證金帳戶中扣除的資金。

根據中行與投資人簽訂的交易協定，原油寶的強制平倉保證金最低比例要求為20％，也就是說當客戶的保證金低於20％的時候，中行就要進行強制平倉來避免損失擴大。

報導指出，中行除了承擔負價損失外，從一位投資人處瞭解到，投資人可能會拿回20％的保證金。該投資人透露，其從當地接近銀行人士處瞭解到解決方案可能是客戶能拿回20％的保證金。而此前也曾有媒體報導原油寶1000萬元以下的客戶，有機會從中行拿回20％的保證金。

中行表示，目前該行相關分支機搆正按意見積極與客戶誠摯溝通，在自願平等基礎上協商和解。如無法達成和解，雙方可通過訴訟方式解決民事糾紛，該行將尊重最終司法判決。同時，中行保留依法向外部相關機構追索的權利。

(旺報 )