美國總統川普坦承，美國重啟經濟將無可避免地犧牲一些美國人的生命，但此事仍然利大於弊。

川普在接受ABC新聞訪問時表示：「可能會有一些人死亡，因為人們不必關在公寓裡或屋裡，或任何地方，但同時我們也將練習保持社交距離，我們會洗手，會去做很多我們在過去這段時間學習到的事」。

川普表示：「會有更多人死亡，但疫情會過去，不管有沒有疫苖，我認為我們在疫苖上做得很好，但不管有沒有疫苖，疫情終會過去，而我們將恢復正常生活」。

根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，裁至周三上午，全球新冠狀病毒感染患者已經超過365萬人，死亡人數超過25萬6,800人，美國確診人數超過120萬人，死亡人數突破7萬人。

此前《紐約時報》根據一份美國政府內部文件報導，華盛頓大學所做的預測模型顯示，過早重啟經濟將導致美國的新冠肺炎疫情再度大爆發，到6月美國新增感染病例將由目前的每日2.5萬人飆升至每日20萬人，染疫死亡人數也將從目前的單日1750人，暴增近1倍至每日3000人，而累計死亡人數恐將超過13.4萬人。

(時報資訊)