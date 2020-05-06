全球疫情升溫，強化身體保護力受到民眾的重視，搶攻健康商機，統一(1216)集團的統一藥品推出全新品牌利捷維Richvita「複方有酵保護精華飲」，添加能量鋅、乳鐵蛋白與刺果番荔枝酵素等完整關鍵營養素，守護健康防線，有酵調整好體質。

營養師梁家瑋表示，據研究，身體的保護力會隨著年紀消長而變化，20歲時達到巔峰，當到40歲時，保護力會只剩下原來的一半，並持續下滑，建議除了維持均衡飲食、規律作息外，多運動、曬太陽，以及適當的補充營養素，例如鋅、維他命B群、C、D3，都有助提升身體的自我保護力。

鋅和B群與維他命C、維他命D3等相同，都是人體新陳代謝重要的營養素，統一藥品所推出的利捷維Richvita「複方有酵保護精華飲」添加鋅有助維持能量、醣類、蛋白質與核酸的正常代謝，搭配酵母萃取含B群，西印度櫻桃萃取含維生素C，強化外在保護力，保衛健康防線。

(時報資訊)