隨著解放軍第一艘自製航母「山東」艦正式入列，中國航空工業去年底首度透露，未來艦載戰機專案存在。專家認為，它極可能是俗稱殲-31的FC-31「鶻鷹」戰機改進型。
據新浪軍事6日報導，近日瀋飛所一張照片外傳，而上頭的鶻鷹模型格外引起外界關注，只見模型上塗了八一標誌，似乎顯示它已經獲得部隊列裝立案發展，成為繼殲-20後，解放軍的第二款隱形戰機。
分析指出，瀋飛所身為中方自製戰機研製單位，對於列裝立案是很慎重的，如果沒有獲得批准，應該不會隨便把八一標準塗上去的。當年總工程師孫聰在央視開講，有觀眾提問時，用了「殲-31」這個詞，他立即糾正，去掉了「殲」這個首碼，只留下31。
殲-31是殲擊31型殲擊機的簡稱，而這不是能隨便說的。分析強調，只有國家有關部門批准立案，給予型號正式名稱，才能這樣稱呼。因此外界看到鶻鷹塗上八一標誌，推測它已經獲得立案，就是這個道理。
(中時電子報)
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