行政院、衛福部紓困人數差了16萬 陳時中解釋 15:082020/05/06 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院、衛服部紓困人數差了16萬 陳時中解釋。示意圖為頭份市公所民政課櫃一早就出現申辦紓困人潮。〔資料照 謝明俊攝〕 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌宣布擴大紓困補助方案約34萬人受惠，但衛福部圖表上顯示僅18萬人，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，34萬人是根據有工作者1119萬有勞保人士，預估其中的3%為34萬人；而34萬人中有30%有紓困必要，估出10萬人是低於每人每月最低生活費1.5倍以下者，而後又增加每人每月最低生活費1.5至2倍者，估算有再8成人數，故為為18萬人。 (中時 ) #34 #萬人 #衛服部 #紓困 #人數 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 粗心婦出門皮包拉鍊沒拉上 萬元鈔票滿天飛 13:322020/05/02 社會 萬朵鐵炮齊開 雲林四湖鄉百合花祕境浪漫登場 15:482020/05/02 生活 弱勢紓困加碼 174萬人可領萬元 04:102020/05/05 財經要聞 網路教學 萬人做花束送媽媽 01:062020/05/05 高雄屏東澎 紓困變調…攤商日營收數萬 領完3萬補助爽花1萬血拚 08:522020/05/05 政治 韓國瑜罷免案答辯書 引心經表心境：心無罣礙 12:012020/05/05 政治 俄連3天確診破萬 累計逾15.5萬人染疫 17:132020/05/05 國際 消暑呷涼 手搖飲推養蔘飲 18:302020/05/05 生活 萬波攜手白蘭氏 5月起推出養蔘系列飲品 20:112020/05/05 財經 【王之道】庶民最需要紓困 07:472020/05/06 政治 生活熱門新聞 明鋒面掠過 氣象專家曝這天起全台迎大雨 - 生活 才過8年 金正恩2012活動照曝光！鄉民驚呆：也太帥 - 生活 梅雨季來了！吳德榮：第一道梅雨鋒面這天報到 - 生活 9億樂透一人獨得 宅神洩劇本網驚：太準了 - 生活 嫩妹獨住摩鐵...服務生連3小時狂摳 黑暗原因曝光網笑翻 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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