行政院長蘇貞昌宣布擴大紓困補助方案約34萬人受惠，但衛福部圖表上顯示僅18萬人，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，34萬人是根據有工作者1119萬有勞保人士，預估其中的3%為34萬人；而34萬人中有30%有紓困必要，估出10萬人是低於每人每月最低生活費1.5倍以下者，而後又增加每人每月最低生活費1.5至2倍者，估算有再8成人數，故為為18萬人。

(中時 )