苗栗市咖啡店家David House發起「您捐一杯老闆加碼再捐一杯」活動，獲民眾踴躍參與，6日送100杯咖啡向醫護人員致敬。（何冠嫻攝）

苗栗市咖啡店家David House捐贈100杯咖啡，6日送抵苗栗醫院，向醫護人員感謝、致敬。（何冠嫻攝）

苗栗市咖啡店家David House發起「您捐一杯老闆加碼再捐一杯」活動，獲民眾踴躍參與，6日送100杯咖啡向苗栗醫院醫護人員致敬。（何冠嫻攝）

苗栗市咖啡業者秉持參與公益活動理念，為感謝新冠肺炎疫情爆發以來，醫護人員站在第一線不辭辛勞、堅守工作崗位守護民眾健康，並發起「您捐一杯老闆加碼再捐一杯」活動，獲民眾熱烈響應，6日贈100杯咖啡向醫護人員致敬，盼能號召更多店家參與，為醫護人員加油鼓勵。

苗栗市David House位在英才路，為貨櫃建築，周邊布置花圃，營造溫馨舒適「家的感覺」，並以咖啡、在地食材製作甜點、飲品，透過美食、音樂的呈現，替這塊土地創造更多的感動與歡樂。

David House積極參與社區及公益活動並提倡環保友善環境，因應新冠肺炎爆發後，醫護人員守護著大家的健康，David House以實際行動感謝醫護人員，發起捐咖啡活動，邀請民眾一起為醫護人員加油打氣，並盼能拋磚引玉，號召更多店家響應。

David House在4月中旬發起「您捐一杯老闆加碼再捐一杯」活動，短短半個月獲民眾捐50杯，店家再加碼捐贈50杯，6日上午將100杯咖啡送抵苗栗醫院，咖啡杯上也貼有小朋友們對醫護人員的加油打氣字句，傳遞溫暖、支持並向醫護人員致上敬意。

David House共同創辦人David表示，醫護人員們是生命最後的防線，也是防疫的勇敢戰士，秉持參與公益活動理念，希望能發揮小小的力量，善盡一份企業社會責任，透過咖啡傳遞溫暖與感謝。

苗栗醫院頒發感謝狀，向David House與響應活動的民眾致謝，感受到大家的支持與鼓勵，十分感動，並指出，雖疫情出現緩和，但仍謹慎面對，希望能一同戰勝疫情。

(中時 )