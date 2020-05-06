「永遠的哥哥」港星張國榮逝世多年，他的歌聲和精湛演技都深深烙印在每一位粉絲的心中，至今仍讓人難以忘懷，電視上偶爾還能看到他的身影，讓大家無限懷念。其實張國榮不僅能歌善舞會演戲，他的眼光也特別好，除了公益廣告，一輩子僅替4品牌代言，從那時候到現在這4品牌蓬勃發展，有的更是產業先驅。

代言4品牌主因 不願欺騙消費者

張國榮在1977年靠著好歌喉出道，一開始並未受到關注，直到1983年一首《風繼續吹》紅遍大街小巷，1986年又連兩年在「十大勁歌金曲頒獎典禮」獲得金曲金獎，開始奠定他在香港歌壇的地位。除了在唱歌，同時期的他也有參與電視劇或電影演出，在1991年更以《阿飛正傳》獲得第十屆香港金像獎影帝，讓大眾知道他不僅會唱歌，連演戲也難不倒他，是天生的藝人。

一般明星紅了就會有許多品牌請當代言人，張國榮在亞洲算是巨星，但他的一生僅替4品牌代言，就有人曾好奇問張國榮為什麼不多接廣告代言，這樣能賺更多錢，他堅定地表示「欺騙消費者的廣告不拍」；張國榮受訪時曾說過，「大陸有人想找我拍飲品廣告，我說可以但得先說服我，讓我知道飲品有何過人之處；請我拍廣告價錢當然也不便宜，我對拍廣告比拍電影更挑，因為產品得先被我接受，不然我怎麼能把它推薦給別人」。

張國榮出道沒幾年就已是巨星，能歌善舞又會演，許多品牌都希望能找他拍廣告、代言。(圖/ 摘自尹正微博)

回顧張國榮代言 現今屬業界頂尖

張國榮在1983年從開始大紅大紫，1985年香港知名快餐品牌「大家樂」就找上他，儘管哥哥在廣告裡只出現短短5秒鐘，說了一句「為您做足一百分」，但也因為這句大家樂的slogan，讓民眾記住；雖然現在社會有各種速食品牌，像是麥當勞、肯德基或摩斯等，但它們廣告的套路其實都是和張國榮替大家樂拍攝的廣告借鏡，當時也因為張國榮代言，大家樂迅速擴大，19877年還在香港股票上市。

在1980年代還沒有數位相機，拍照都需要用底片，1986年張國榮選擇替柯尼卡(Konica)彩色底片代言，在大多數還是使用黑白底片的情形下，柯尼卡更獨占鰲頭；有趣的是，柯尼卡和張國榮的歌曲〈Monica〉讀音相似，廣告內容就是他唱著〈Monica〉，有女粉絲想拍照但沒底片，哥哥就丟給她一個新的柯尼卡底片，讓她成功捕捉偶像表演的精采瞬間。

張國榮逝世多年，但他對於許多粉絲或藝人仍是難忘的回憶。(圖/ 摘自微博)

當時張國榮在香港舉辦的12場演唱會還是由柯尼卡贊助，追星的年輕人不僅被偶像影響，消費者自然把追星拍照和柯尼卡底片連結，成為熱銷商品；但巧合的是，2003年張國榮逝世，同年柯尼卡也與Minolta合併，也因E世代數位相機出現，結束底片相機改以數位相機、單眼相機的市場發展，現今在日本仍是數一數二的企業。

有氣飲料市場中，可口可樂和百事可樂算是兩大龍頭，近年來能看到許多亞洲知名巨星替兩品牌代言，而回過頭來看，百事可樂亞洲第一位代言人，就是張國榮；1988年百事可樂在美國已算和可口可樂並駕齊驅的品牌，當時想打入亞洲市場，日本樂壇在當年也有一些知名歌手，但最後仍被張國榮拿下亞洲代言人，而同年美國代言人是麥可傑克森，由此可見張國榮在亞洲樂壇的地位有多崇高。

百事可樂亞洲第一位代言人，就是張國榮。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

而張國榮生前最後一個廣告代言居然是韓國的TO YOU巧克力，在1989年TO YOU巧克力原本默默無名，但在張國榮拍出最經典的廣告後，該牌巧克力瞬間被消費者買爆；據悉一年內產品銷售額增長300%，讓TO YOU搖身變成韓國巧克力品牌銷量第一。

特別的是，張國榮是TO YOU第一次選用他國藝人代言，沒想到結果出乎意料的好，也意外開啟韓國不少品牌開始找港台明星代言的風潮；隔10幾年後有韓國大學生對此做學術研究，找到當年的消費者詢問對TO YOU巧克力的印象，大多數人的答案都是「Leslie Cheung」，就能知道張國榮對那時候的人影響有多深。TO YOU巧克力目前在韓國，仍是許多民眾喜愛的品牌之一。

韓國TO YOU巧克力找了張國榮拍廣告，意外變成當地巧克力銷量第一的大牌。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

(中時電子報)