大湖鄉紅肉李邁入產季，今年產量受氣候異常影響，大湖公所呼籲民眾嘗鮮要快。（大湖鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖、泰安為苗栗縣紅肉李主要產地，其中大湖李樹栽種面積達120公頃，因氣候異常，暖冬導致今年李花開得少，紅肉李果實減產約3成，縣府組成聯合勘查小組，鑑定結果達農業天然災害救助標準，卻因缺乏致災原因遭農委會退回，目前已完成補充，2次提報盼能順利獲得補助。

氣候異常，冬日高溫影響李樹花芽分化，果樹開花不良影響果實生成量，其中紅肉李影響最嚴重，正值桃李產季，大湖鄉公所初估減產至少3成，加上疫情影響產地買氣，果農生計面臨嚴峻挑戰，縣府、農改場、農糧署組成勘查小組，4月17日現勘後認定已達天然災害補助標準，不過案件送到農委會卻被退件，要求確認致災原因。

公所農業課指出，去年12月至今年1、2月不是很冷，據研究，紅肉李開花需要月均溫為攝氏17度以下，並滿足需冷量32低溫單位，而依據中央氣象局資料顯示，而李樹花芽分化期間均溫高，低溫需求量不足，開花結果不如2018年正常情形，縣府補充此致災原因後，已再次向農委會提報災害救助，盼協助農民取得現金救助及低利貸款。

大湖果農希望農委會盡速核定公告，減輕農民的損失。大湖鄉長胡娘妹表示，今年大湖地區的桂竹筍受氣候異常影響，產量連去年1／3都不到，就怕未來紅肉李也供不應求，呼籲民眾「嘗鮮要快」，大湖桃李已邁入產季，採買農產之餘也能順道賞桐花與螢火蟲共舞。

(中時 )