櫃買中心今（6）日表示，為利投資人瞭解興櫃公司之營運狀況，配合興櫃公司108年度財務報告之公告，將於5月12日下午2：00舉辦「興櫃公司業績說明會」，邀請湧盛電機（2249）、松果購物（6740）兩公司，因應新冠疫情及避免群聚感染風險，本次業績說明會將採線上直播方式，歡迎投資人踴躍線上參與。

本次說明會邀請兩家極具特色之興櫃公司，分別為從事汽車空調壓縮機及熱交換器研發、製造及銷售之湧盛電機（2249），以及從事線上購物平台之松果購物（6740），將由該兩家公司之經營團隊線上說明公司最新財務業務資訊及產業概況，讓投資人瞭解公司的營運發展。

湧盛公司主要經營汽車空調壓縮機之售後服務市場（After Market），並以自有品牌「SIGMA JP」深耕海外市場，主要外銷地區為歐洲及美洲，占整體營收比重八成以上。該公司為壓縮機產業中少數能同時提供原廠件、副廠件及自製件之廠商，產品適用於各大汽車品牌之車系。該公司107年及108年營收分別為15.73億元及21.33億元，每股盈餘各為2.51元及6.01元，營收及獲利都大幅成長。

松果購物公司主要從事電子商務網路購物之交易平台業務，主要營運模式為B2B2C，除透過系統自動化取代重覆性高的人工作業外，並運用AI技術優化平台的客製化服務，以提升平台營運效率及消費者忠誠度。該公司107年及108年營收分別為1.51億元及2.82億元，稅後盈餘分別為512萬元及1,092萬元，每股盈餘各為1.01元及0.72元，營收及獲利也穩定成長。該公司在規模持續擴大、多元促銷活動及網路購物比率持續上升之帶動下，109年第一季營收達1.05億元，年增幅96.62％，單季每股盈餘達1.06元。

有關該兩家公司產品及技術特色、營運現況及未來發展計畫，將於說明會中介紹，投資人可把握機會上櫃買中心網站點閱觀看「興櫃公司業績說明會」線上直播，相關簡報資料可於說明會前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於說明會當日中午12點前於活動網頁提問欄位，輸入想詢問公司的財務業務問題；另本次發表會之影音檔將於說明會後置於櫃買中心網站影音專區，可前往點閱觀看。

(工商 )