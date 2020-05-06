木瓜有個響亮的稱號叫「萬壽果」，營養成分超豐富，每年夏秋兩季是木瓜盛產時期，這時候的木瓜品質好又風味佳，糖度可達12度以上，臺南區農業改良場呼籲消費者，想要品嚐營養又甜美的木瓜，可千萬別錯過。

木瓜種植區域分布於中南部地區，其中以臺南市及屏東縣種植最多，主要栽培品種是「台農2號」，以網室栽培為主，其果肉為橙紅色，汁多味美，深受國人喜愛。木瓜在臺灣一年四季都能生產，尤其夏秋之際，陽光充足，氣候溫暖，葉片光合作用效率高，不但提高了果實糖度，口感及風味也是達到最佳的狀態，此時享用木瓜是最聰明的選擇。

木瓜富含維生素A、B群、C、E、葉酸、β胡蘿蔔素及多種礦物質如鉀、鈣、鎂及磷等成份，營養滿分又健康，也是最老少咸宜的水果。木瓜更含有豐富的蛋白分解酵素-木瓜酵素，尤其以未熟果含量最多，能幫助腸胃消化，青木瓜醃肉後也會讓肉變得軟嫩。木瓜除了鮮食外，木瓜燉雪耳及木瓜牛奶，是營養又美味的首選甜品；青木瓜燉排骨或豬腳，也是耳熟能詳的傳統家庭料理；涼拌青木瓜絲更是夏日最佳的開胃小菜。

臺南場表示，木瓜通常都在果溝處開始轉色時採收，並在運輸過程中催熟，在選購上建議挑選外皮綠中帶黃，轉色處黃中透紅，果皮平滑細緻，沒有擦壓傷或病蟲害，外形端正飽滿的木瓜為佳，買回家後未熟果不能冷藏，要放置於室溫下，等果實轉色後，按壓果梗端附近果肉，若已軟化即可食用，且木瓜軟熟後要儘快吃完或暫時放冰箱冷藏，才不會容易腐壞或影響風味。在炎炎夏日，請多多選用當季盛產的國產木瓜，不但營養美味又讓您吃得健康。

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