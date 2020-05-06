兆豐銀可望在柬國再下一城。對此兆豐銀指出，金管會已核准在柬埔寨金邊再增設桑園支行，將為兆豐銀在柬國的第5個據點，除此之外，兆豐銀近期規劃在印尼、緬甸增設據點也將陸續開花結果，其中仰光分行將趕在年底前完成籌設、開業，今年兆豐銀的東協擴張可望大有進展。

兆豐銀4月9日才傳緬甸捷報，國銀第三輪向緬甸央行申設仰光分行，兆豐銀當時與國泰世華銀為拿下設行許可的兩家台資銀行，可說是兆豐銀布局中南半島、東協國家近幾年來最大的突破與展獲，如今，金管會再核准兆豐銀在金邊的擴點計畫，讓兆豐銀對柬國市場可再擴充戰力。

兆豐銀行進入柬國市場已有8年，對此兆豐銀指出，為永續經營並加強在地服務，決定於柬國首都金邊增設支行，除響應政府新南向政策外，並串聯東協各國據點，掌握台商南移商機，增加據點以提供更即時的服務。

兆豐並分析柬國當地優勢指出，柬埔寨政治穩定，經濟蓬勃發展，經濟成長居東協國家前段班，且當地通行貨幣為柬幣及美金並行，貨幣相較鄰近東南亞國家穩定，加上利差高，因此，兆豐銀行選定金邊桑園增設支行。

柬埔寨已設有金邊分行，另有金邊機場、奧林匹克及堆谷3家支行，桑園未來將是第4家支行、第5個據點；對於桑園當地的優勢，兆豐銀也分析，考量該區域未來將有日商AEON購物中心落成，首都機場亦可望遷址該區，商業活動趨強，人口亦漸密集，已有數家台資同業設立據點，顯見當地頗具發展潛力。

對於整個東協的布局，兆豐銀說明，目前佈局在國銀之中可說最為完整，於越南、泰國、柬埔寨、菲律賓、新加坡、馬來西亞、緬甸等7國都設有據點，全球海外據點已達36處。

為響應新南向政策，兆豐銀亦設有1,000億元新南向專案融資額度，以有溫度的一站式服務，扮演台商在外打拼最強的後盾，此外今年更榮獲海外信用保證基金「總送保融資金額優等獎」、「新南向國家融資金額成長優等獎」及三家海外分行「送保件數及融資金額優等獎」等獎項。

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