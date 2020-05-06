新冠肺炎疫情重創各產業，包括全球最大旅遊訂房平台Airbnb，也宣布裁員25%，根據聯合創辦人兼執行長切斯基(Brian Chesky)表示，隨著全球旅遊業陷入停滯，2020年平台的收入預計不到 2019 年的一半，因此得做出裁員的決定，估計將有1900名員工被裁員，但他保證會善待這些員工。

Airbnb執行長切斯基痛心發信宣布裁員，估計將有1900名員工被裁員。（圖／Reuters）

切斯基對員工發出公開信中指出，他不得不分享非常令人難過的消息，他表示，「由於我們不能像過去那樣顧及每項業務，這些削減必須與更聚焦在業務事業上頭，因此全球7500 名 Airbnb 員工中，將近 1900 名成員將不得不離開Airbnb，大約是公司的 25% 員工左右」。切斯基也不諱言，接下來更大的問題是，不知道旅遊業何時復甦，以及當旅遊業復甦時，將有截然不同的樣貌。

切斯基稱，員工都是Airbnb的重要資產，雖然做出裁員的決定，但Airbnb也會善待這些離職員工，像是在資遣費上，Airbnb 在美國的員工將獲得14周的基本薪資，每滿一年額外增加一周。另外，過去一年內聘用的員工，將提供一整年的股權，所有離職員工，無論在公司工作了多長時間，都可以是公司股東。

Airbnb的財務狀況也許沒有想像中穩定？（圖／Reuters）

同時，Airbnb也為資遣員工做媒合，幫助離開的員工找到新工作，員工可以在網站加入個人資料、履歷等，以供潛在雇主評估。除之外還有4個月的職業過度與安置服務，Airbnb還允許所有員工離開時保留手上的蘋果電腦。

市場預期，Airbnb宣布裁員1900人，連帶也讓內部許多產品進度被擱置，包括運輸部門、製作電視影集的Airbnb Studios，以及奢華房源的Airbnb Luxe，還記得切斯基在3月底時，才宣布將提撥2.5億美元救援基金，來彌補房東因退房潮所造成的虧損。不過Airbnb現在宣布裁員，等同於宣告營運狀況真的不好，也讓市場質疑Airbnb今年IPO的計畫是否能順利上市。

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(中時電子報)