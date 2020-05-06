新冠肺炎疫情肆虐全球，許多國家為防止疫情擴散而關閉邊界，紐西蘭和澳洲也因此對於疫情遏制相對有成，目前正討論要互相重啟邊境、開放跨境旅行，紐西蘭副總理彼德斯（Winston Peters）還表示，有計畫要邀請疫情相對緩和的國家一起加入，包括台灣、日韓和新加坡等，但對於病毒發源地的中國，目前並不在邀請名單內。

近日紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）到澳洲參與內閣會議，針對兩國開放邊境的可能性進行討論，由於兩國的疫情控制得當，死亡率也控制在1％左右，所以待沒有病毒傳播風險時，兩國將計畫復飛班機。

另外，彼德斯也指出，有考慮對疫情相對緩和的國家開放邊境，包括台灣、新加坡、韓國都在考慮範圍；不過他表示病毒是來自中國，為了確保紐澳人民的健康安全，政府須顧慮這些風險，意味著近期內對於中國開放邊境仍暫不考慮。

截至今日，澳洲共累計6,849人確診，其中有96人死亡；紐西蘭則是有1,488人確診，其中21人死亡，且5日連續兩天零確診。

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(中時電子報)