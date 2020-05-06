擴大急難紓困方案6日上路，新北市長侯友宜上午火速裁示，民眾申請時可寫切結書自負法律責任。台南市長黃偉哲下午表示理解侯友宜市長的作法，民眾若申報不實，將導致公務員登載錯誤，須自負法律責任。同時他也承諾，南市府將配合中央，盡量讓民眾一周內拿到紓困金。

行政院日前宣布新增急難紓困補助對象，全台各公所6日湧入人潮申請。由於民眾需要繳交「全戶」（共同生活者）之存摺影本、勞保加退保明細、工作證明文件等，讓不少民眾因缺漏文件撲空。面對紓困之亂，黃偉哲強調，已加強訓練公所人員，並表示，雖然南市申辦人數多，但僅有零星的混亂場面。

另外，下周起農漁民紓困陸續上路。黃偉哲指出，由於多數國家鎖國，遠洋漁船的捕獲量大多受到疫情波及，因此呼籲中央簡化流程，讓農漁民能早日拿到紓困金。

最後，不少業者向市府反映是否能刪除1968 APP監測點？黃偉哲回應，如果台灣疫情能早日解除，是否納入1968 APP就不是個問題；不過在疫情結束之前，仍會聽取業者意見，並要求交通部改善APP精準度。

(中時 )