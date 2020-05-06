新冠肺炎(COVID-19)全球確診者至今已突破 360 萬大關，代表疫情尚未趨緩。因疫情推動的在家工作(WFH)潮流，帶動 Zoom、微軟 Teams、Google Meet 等視訊服務使用者持續攀升。其中，Google 更宣布擴大免費使用範圍，並將服務進一步與 Gmail 整合，對於有視訊會議需求的使用者來說，十分便利。

Google Meet 視訊服務在疫情期間動作頻頻。首先是將 Google Meet 進階功能向 G Suite 一般用戶、Google Suite 教育版用戶免費開放至 7 月 1 日，之後延長至 9 月 30 日。隨後從原本的 Hangout Meet 改名為 Google Meet，再接著則是更大動作地向所有 Gmail 用戶開放，等於幾乎是全世界都可以免費用。

不僅如此，Google 也直接把 Google Meet 整合到 Gmail 之中，讓你一打開 Gmail 收信，就可以快速發起視訊會議，無論與團隊之間相隔多遠，都可以立即連上線，緊追計畫進度。

根據 Google 說明，自今年 1 月份開始，Google Meet 的每日尖峰使用量成長了 30 倍；截至 4 月， Google Meet 上共進行總計 30 億分鐘的視訊會議，且每天都有超過 300 萬名新的使用者加入；4月 20 日至 26 日期間，單日加入 Google Meet 會議的人數已超過 1 億，顯示全球視訊會議的需求仍舊高漲。

當然除了 Google Meet 之外，包含微軟 Teams、Zoom、LINE 等工具也都能提供類似服務，以因應疫情下的遠距工作、遠距教學需求。如果你還沒有體驗過 Google Meet，不用忙碌尋找到底怎麼啟用，直接打開 Gmail 就可以快速體驗囉。

(科技)