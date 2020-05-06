台中市議會今天進行專案報告，市議員周永鴻針對日前市府推出「台中紓困九箭方案」質詢。周永鴻要求其中「消費折扣券振興商圈經濟」方案，應針對神岡、潭子、大雅沒有「台中市轄管商圈」的3區提出配套措施，並儘速協助輔導地方設置商圈。

周永鴻指出，盧市府振興方案中的「消費折扣券振興商圈經濟」不只幫不到神岡、潭子、大雅3區，包括今年度會舉辦的台中購物節，這3個區也無福消受。因為台中市經發局轄下的「台中市轄管商圈店家」中，22個商圈皆不在潭雅神3區。

周永鴻表示，商圈不只內部的商家能賺錢，周邊產業也會受益。但是長期以來潭子、大雅及神岡沒有商圈。周永鴻提醒經發局，商圈規劃不只靠自然形成，還要靠行政手段和政策工具輔助。

周永鴻說，經發局長張峯源，是否承諾研議未來潭子大雅神岡商圈的規劃？大雅有永興宮，永興市場也適合規劃成商圈；潭子潭水亭附近也適合規劃成商圈；神岡萬興宮或順濟宮附近也都很適合規劃成商圈。

經發局長張峯源強調，議員建議的潭子、大雅、神岡區的4個地點，都是人聲鼎沸且有宗教文化的地方；將在將在1個月內，找潭雅神3區的區公所，進行研議可推動地點。

(中時 )