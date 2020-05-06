今年四技二專統測已經結束，全國教師工會總聯合會今天解析指出，國文科文字量比去年多了5、600字，增加考生負擔；商管群專業科目一計概套裝軟體試題占40％，又以微軟的OFFICE為主，這會讓學校教學難以擺脫微軟軟體。

全教總副理事長何孟軒說，四技二專統測共同科目方面，國文科題目圖文並茂，而且文字量比往年多5、600字，增加考生的閱讀壓力；英文科中間偏簡單，但第36題有疑義，兩個答案選項應該都可以選；至於數學科則是中間偏難。

全教總政策部副主任張文昌表示，強調素養導向的108課綱甫實施，111年升學考試才會考到，但今年四技二專統測就出現許多結合生活情境的素養題，文字量偏大，這會影響考生作答。他認為，素養題列入升學考試中，應該逐年接近，而不是在一年內考題就大幅變動。

張文昌也提到，今年少部分試題與考古題國於雷同，譬如家政群幼保類專業科目二14題與91年專業科目一40題，在題幹敘述上就很接近，以後應該盡量避免再發生。

張文昌進一步指出，商管群專業科目一計概，全部25題中，就有10題、占4成是考套裝軟體，其中又以OFFICE為主，光EXCEL就考了4題。政府一再推廣自由軟體的概念，但在升學考試上卻獨厚微軟軟體，這讓學校教學無所適從。

全教總說，今年台中二中考場發生監試人員使用電子錶不斷發出聲想，干擾考生作答；國文科考試鐘聲響起後才朗讀試場規則並禁止考生作答，耽誤考生作答時間5分鐘，顯示對試務人員的要求仍有提升空間。

另外，因應疫情恐有學生因隔離或在海外無法歸國者，全國高級中等學校教育產業工會今天也發布新聞稿呼籲教育部重視高職學生升學權益，四技二專甄選入學的防疫增額錄亦應比照大學申請入學模式，應研議相關配套政策，給與增額錄取的名額，以維護學子升學權益。

(中時 )