針對農民紓困生活補貼之發放，農委會表示，已參加農民健康保險及農民職業災害保險的農民，因於管理系統中已登錄完整，預計符合資格的90萬人將採簡化便民作業，由電腦資訊系統審查通過後，直接將補助款1萬元匯入帳戶。

農委會進一步說明，該會辦理發放農民紓困生活補貼，適用對象為農民健康保險（下稱農保）及農民職業災害保險的被保險人以及實際耕作者（參與農糧政策或經改良場確認之實耕農民），並設農業以外所得達50萬元之排富條件，且未請領本會或其他機關性質相同之補貼，自109年5月11日起至6月30日受理申請，每人發給1萬元，預估受惠農民約120萬人。其中對於發放對象如參加農保、農職保等於管理系統中已登錄完整者約90萬農民，將簡化申辦作業，由電腦資訊系統逕予審查，通過後直接將補助款一萬元匯入帳戶。

農委會表示，考量該會農民福利資料管理系統已建置完整的農保及農職保被保險人基本資料，以及應秉持「簡政便民」之紓困原則，對於109年3月31日已參加農保或農職保，且已在投保農會信用部開立帳戶符合資格的農民，將於本年5月15日前以直接匯款方式，將農民生活補貼匯入農民本人在信用部開立的帳戶。

至於未在投保農會信用部開立本人帳戶的農保及農職保被保險人、參與本會農糧政策及其他經改良場確認實耕的農民，由於資訊系統尚無完整資料，仍需持身分證向戶籍所在地農會提出申請，兩星期內匯入。

農委會強調，對於參加農保或農職保，且農會信用部有開立帳戶符合資格的農民，採用直接匯款的方式辦理，免提出申請，以簡政便民並能迅即達到政府紓困農民的美意，此也符合蘇院長「快一點、寬一點、便利一點」的紓困指示。

(工商 )