Redmi Note 8系列全球銷量突破3,000萬 15:212020/05/06 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小米集團副總裁、Redmi品牌總經理盧偉冰6日在微博公布，Redmi Note 8系列全球銷量已突破3,000萬部。該系列在推出僅1個月內，銷量已突破100萬部，並在3個月內進一步超越1,000萬部，比Note 7系到再提前兩個月達成此目標。 據調研機構Canalys統計，2019年第四季度全球手機銷量排行榜中，Note 8系列是唯一上榜的中國廠商機型。 盧偉冰稱，Note系列是為了滿足全球年輕人的多元興趣而打造的潮流旗艦，未來會繼續做「感動人心、價格厚道」的好產品。 (工商 ) #全球 #Note #Redmi #萬部 #全球銷量 也許您會感興趣 推薦閱讀 壯世代投保 全球人壽： 「三實六計」保障退休生活 18:402020/05/05 財經 奇異航空將大裁1.3萬人 04:102020/05/06 全球財經 全球股市4月齊揚 近半反彈逾10％ 04:102020/05/06 投資理財 財經熱門新聞 押這種股票死最慘！99％散戶敗在… - 財經 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 新iPhone SE全球熱賣！庫克曝2種人在買 - 財經 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 萬點還能「存股」？不敗教主3字忠告救一票散戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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