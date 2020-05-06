錢櫃甫發生大火，KTV星聚點遭受波及與疫情影響，資金調度出現困難，據傳4間分店共有上百人被裁員，資遣費還要分期付款，有員工最遲要到7月才能領全額。北市勞動局長陳信瑜證實，3至4月已陸續資遣共107人，但尚無違反《就業服務法》資遣通報與大量解僱保護法規定。

星聚點目前有2家公司，登記名稱微星據點文創公司與、聚點壹號文創公司，全台有4家分館，包括台北旗艦館、板橋館、西門館、復興館。離職員工表示，雇主大約在3月底通知員工，預計從4月起實施無薪假，在協商時曾跟員工保證在5月前不會裁員，但沒想到自己在4月被資遣，且雇主提出資遣費需要分12期來支付。

陳信瑜說明，星據點文創公司與星聚點壹號文創公司，員工勞保投保人數分別為621人與85人，3月至4月有陸續資遣93人與14人，尚無違反資遣通報與大量解僱保護法，這2家公司均有向勞動局申請減班休息，自2月4日至5月3日為期3個月，實施人數文創公司411人、壹號公司77人，勞動局在4月8日已經核准備查。

至於發生資遣費無法給付，勞動局說，依《勞基法》第17條及《勞工退休金條例》第12條規定，資遣費應於契約終止後30日內給付，勞動局自2月17日起已受理49名勞工、共計18件的勞資爭議調解申請，其中6件調解成立、7件不成立、1件部分成立，4件進行中。

勞動局指出，若因疫情影響資金籌措，無法一次付清或如期結清，而勞工也無法接受分期，資方仍違反《勞基法》或《勞工退休金條例》，勞動局已於4月21日啟動星聚點文創股份有限公司勞動檢查，因尚有部分問題待釐清（部分勞工分期給付工資、資遣費疑義），要求公司4日攜帶相關文件接受檢查，6日持續釐清問題勞動檢查進行中。

陳信瑜呼籲，勞動局關切員工生計，目前第1次減班休息已經到期，公司應盡速恢復勞工原有勞動權益，如確實營運有受景氣與疫情影響，也應與勞方協商後續保障事宜，或者再提出減班休息申請。

勞動局強調，以維護勞工權益優先，資方要能與勞方協商，取得給付期限共識，對員工被資遣後的保障，可向北市就服處提出失業給付申請或是參加市府千人防疫就業計畫、安心立即上工計畫。

(中時 )