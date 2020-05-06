中華職棒8日領先全球開放觀眾入場，有一千名球迷能進場，當天新莊、洲際球場兩地開打，富邦悍將率先公布購票方法，以季票會員（亞瑟傳奇）優先購買，接著輪到其他會員，一般會員要買票，順位只能排第4。

富邦悍將公布購票順位，最先優先為季票會員「亞瑟傳奇」，今年限額111名，要價2萬3888，每人可購1席；第2順位為亞瑟傳奇與亞瑟王家族會員，每卡每場能買2張票，亞瑟王今年限額999人，每人3688；第3順位是梅林魔法師與藍斯洛騎士家族，兩者都是無限制會員人數，前者售價2688、後者售價1288，第4順位才開放一般球迷購票。

悍將球團將以「購票/入場實名制」、「內野全梅花座」、「進場全程配戴口罩」三大原則開放球迷入場，會先開放季票會員優先選擇季票座位，再開放家族會員優先購票，如有剩餘名額將再開放一般球迷購票。球團會將位置依梅花座方式開放選位。

(中時 )