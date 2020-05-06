為因應紓困之亂，豐原區長徐照山（中）親自指揮督導。（王文吉攝）

東勢區公所社會課承辦員告知老先生，擴大紓困有排富條款。（王文吉攝）

防疫期間公務機關設置壓克力隔板，東勢區公所社會課承辦員說「遇到不理性民眾，剛好緩衝一下」。（王文吉攝）

后里區公所一早出現申請紓困人潮，天氣炎熱讓等候區民眾不耐久候，區長賴同一趕緊調派人力支援。（王文吉攝）

后里區公所一早出現申請紓困人潮，天氣炎熱讓等候區民眾不耐久候，區長賴同一趕緊調派人力支援。（王文吉攝）

申領萬元紓困引發民眾爆氣，台中市潭子區公所一名女助理6日上午受理紓困申請，遭民眾問候三字經，另名男員工上前解圍，也被用日語辱罵「巴嘎呀摟」！不少民眾將怒氣發洩在公務員身上，有行政助理無奈說，說「躲過口罩、衛生紙之亂，沒想到遇上紓困之亂！」

1名呂姓女子以為到潭子區公所就能領1萬元，女行政助理耐心告知至少要有身分證、戶口名簿等資料，呂女不滿被刁難，竟失控飆罵三字經；男職員上前解圍，也被日語問候「巴嘎呀摟」，氣到拿手機作勢回敬，同仁趕緊勸阻，最後呂女被其他民眾痛罵，才裝聾離去。

潭子區長林國聲表示，對於員工被辱罵感到很不捨，但是也無可奈何，只能默默吞下去。林國聲也說，中央說得很簡單，很多人以為可以領1萬元現金，臨櫃才得知要檢附身分證件、存摺及證明文件等，難免有所怨言，而且不是馬上就可領取，申請之後還要由區公所審核，到時候審核沒通過，可能又要被民眾罵。

豐原區公所首日湧進500多人申請，區長徐照山指示社會課承辦，並調度其他科室人力支援紓困專區，由專人解說收件。他說，從早上開始電話一直響，至少300多通接不完，業務突然多出來，但沒有關係啦，為鄉親服務！不過有員工面對難以消化人潮，抱怨「領口罩可以用身分證尾數分流，為什麼申領紓困不行？」

東勢區公所一早陸續有民眾到公所申請，一名老先生訴說面臨困境，但承辦人員告知有排富條款，還有人以為簽名就能領錢。社會課行政助理無奈說，說「躲過口罩、衛生紙之亂，沒想到遇上紓困之亂！」還好現在防疫期間有壓克力隔板緩衝，感覺比較安全一些。

后里區公所前一天備戰演練，規畫3名人員受理，區長賴同一發現今日一早出現排隊人潮，趕緊加派2名人力支援。社會課長黃鳳琴指出，清查當地約有8500多人具備申請資格，但不少民眾不符資格也來排隊，多數是已經退休或領勞保退休金，經過承辦人解釋，還是能理解。

(中時 )