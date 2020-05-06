美股隔夜由保健股領軍反彈，台股晨盤出現10800點角力戰，盤面上防疫概念股領軍的生醫股呈全面噴出榮景，包括高端疫苗(6547)、寶齡富錦(1760)、亞諾法(4133)、中化生(1762)、台耀(4746)、樂斯科(6662)、國光生(4142)、全宇生技-KY(4148)等攜手亮燈漲停，表現極為搶眼，股王大立光(3008)獲外資力挺一掃財報利空，今擺尾收高助指數拉回平盤附近，終場加權股價指數上漲0.37點為10774.98點，10800點及5日線無功而返。今日外資(不含外資自營商)賣超52.8304億元，投信買超5.2984億元，自營商賣超36.3285億元，三大法人賣超83.86億元。

盤面上聚焦蘋概三王走勢，股王大立光(3008)在外資送暖下一掃財報利空，今日翻紅走揚重登4000關，並收在最高點4075元，鴻海(2317)擁4月財報利多穩守盤上，台積電(2330)無懼遭逢外資連2賣仍守住月線關卡。比特幣近期再成資金避風港，今早價格再站回9000美元，激勵財報繳出亮麗成績的板卡族群精英(2331)和捷波(6161)強攻攻頂。電子次族群各自發揮，二線光學廠先進光(3362)亮燈漲停，聯一光(3441)跟進放閃；砷化鎵族群宏捷科(8086)、聯亞(3081)持穩盤上。

防疫概念股紅透半邊天，疫苗開發相關概念股受到買盤追捧，包括高端疫苗(6547)、寶齡富錦(1760)、亞諾法(4133)、中化生(1762)、台耀(4746)、樂斯科(6662)、國光生(4142)、全宇生技-KY(4148)等盤中紛紛亮燈漲停，表現極為搶眼；口罩及清潔等族群包括恆大(1325)、康那香(9919)和毛寶(1732)亦同步衝頂，美吾華(1731)、南六(6504)、花仙子(1730)、新麗(9944)等買氣強強滾。「口罩國家隊」幕後英雄遠東新(1402)在獲利了結賣壓出籠下，重返30元未竟其功，表現略偏虎頭蛇尾，仍帶動宏遠(1460)、新纖(1409)等強勢彈升。

川普考慮對陸重新加稅猶言在耳，外資驚魂未甫連三日賣超台股達546.35億元。5日RSI為61.06，10日RSI為61.75，9日K值為72.99，9日D值為74.19，20日乖離率為2.92。台股今日呈現高檔震盪走勢，因逢高獲利回吐賣壓不輕，10800點及5日線未能站上。盤面由以防疫概念股表現最為突出，呈現百花齊放榮景。分析師表示，防疫概念股短期上檔高點或仍暫勿預設立場，但不少個股本夢比想像空間已大，股價多已先行反應，追價宜審慎。

台股均線仍多頭排列，並循5日線逐步向上，下檔月線也即將向上至10,500點位置，成下檔支撐；惟此波反彈在突破季線後，面臨上檔年線壓力10,968點處，不易一次躍過，拉回時可尋找買點。整體而言，台股上檔有年線反壓，且市場上又有川普重啟美中貿易戰的傳聞，但低檔有季、月線支撐，預期短期指數呈現區間整理格局，若欲突破需靠攻擊量擴大至2000億元。選股題材留意遠端工作、宅經濟需求相關概念股，如筆記型電腦、網通、伺服器及數據中心概念股等。

(時報資訊)