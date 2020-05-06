北屯區公所因應防疫期間採分流申請。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

一大早許多民眾湧進台中市各區公所，太平區公所備1000份文件讓民眾申請。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

擴大紓困補助1萬元6日上路，一大早許多民眾湧進台中市各區公所，太平區公所備1000份文件讓民眾申請，北屯區公所因應防疫期間採分流申請，文件則回郵信封寄回辦理；東區公所則表示，紓困政策必須有完整的依據，擴大宣導申請資格門檻，才不會讓民眾霧煞煞。

在太平區賣玉蘭花為生的阿美姐說，因家裡種植玉蘭花，每天採收在路邊販售、沒勞保，聽到政府宣布無保者可以領取1萬元紓困補助金，但沒有進貨單或開收據的，因此簽寫切結書再拍照送審後，下周再送件審核，才能認定符不符合規定，相當麻煩。

太平區公所表示，政府在政策的宣導不夠，許多民眾認為只要沒有農、勞、漁保即能申請1萬元的紓困補助，所以有阿公阿嬤、家庭主婦帶著小孩，甚至退休民眾到公所申辦，有規定認知上的落差。

東區公所指出，因須檢附文件證明及填寫文件繁瑣過多，有些民眾教育程度不高，填寫有困難、罵聲連連，甚至有的沒有薪資證明，該怎麼辦？建議政府檢附證明文件公告說明，切結書有依據可循，不然沒有法律效用或不足被駁回都造成第一線作業人員困擾。

北屯區公所指出，公所設置櫃台受理民眾諮詢並提供相關表件、回郵信封及檢核表以提供民眾填寫，民眾僅需備齊相關文件，並以郵寄方式送達本所即可。

(中時 )