高通將於年底發布下一代驍龍875旗艦晶片組，其中有關該SoC諸多規格細節已經外洩。而且幾乎可以確定將會訂單將獎落台積電的5奈米製程。
據科技網站91Mobiles爆料，驍龍875將是該公司首款採用了 X60 5G基頻的晶片組，雖然目前尚不清楚它到底是單晶片(Soc)還是外掛式的。但目前的驍龍865已採外掛式的，高通應該會將這款下一代旗艦晶片採用更高規格標準要求。而且新一代晶片組的代號（SM8350），顯然沿襲了驍龍8xx系列旗艦SoC的命名規則（驍龍865為 SM8250）
驍龍875的主要規格如下：
基於Arm v8 Cortex技術構建的Kryo 685 CPU
3G/4G/5G調製解調器–毫米波（mmWave）和sub-6 GHz頻段
Adreno 660 GPU
Adreno 665 VPU
Adreno 1095 DPU
高通安全處理單元（SPU250）
Spectra 580圖像處理引擎
驍龍Sensors Core技術
外部802.11ax，2×2 MIMO和Bluetooth Milan
因為疫情延誤，該驍龍875處理器SoC將會於2021年上市。Snapdragon 875將採用台積電的5奈米製程，預計該SoC每平方毫米將擁有1.713億個電晶體，功率更大，功耗更低。它比7奈米級高約70％，可讓5G基頻的單晶片發揮其最大效力。
文章來源：91Mobiles
(中時電子報)
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