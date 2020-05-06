太保憑《叔．叔》奪得香港電影金像獎影帝。（采昌國際多媒體提供）

易烊千璽在《少年的你》形象大翻轉，奪最佳新演員。（Netflix提供）

第39屆香港電影金像獎於6日下午3點舉行，因新冠肺炎疫情關係，主辦方上月底宣佈取消實體頒獎禮，改為網路直播，吸引超過3萬人同步收看，由金像獎主席爾冬陞公佈得獎結果，雖然僅花10分鐘左右即宣告完畢，但無影響今年奪獎的激烈戰況。今年影后由周冬雨憑《少年的你》奪得，影帝則為演出《叔．叔》的太保拿下。《少年的你》奪得8項大獎，包括最佳電影、最佳導演、最佳編劇、最佳女主角、最佳新演員、最佳攝影、最佳服裝造型設計、最佳原創電影歌曲，成為本屆最大贏家。

影后方面，周冬雨憑《少年的你》再次展現金馬獎影后等級的演出，她在片中平頭裝造型已先聲奪人，演技更是大爆發，得獎呼聲大。她與同時憑電影《花椒之味》和《聖荷西謀殺案》入圍的鄭秀文，以及《金都》鄧麗欣、《幻愛》蔡思韵也一同角逐影后寶座，最後周冬雨勝出。

最佳男主角則由去年入圍金馬獎的《叔．叔》的太保不負眾人期望拿下獎項，他扮演老年同志的細膩演出，日前才拿下香港評論學會影帝，是本次奪獎大熱門，最後打敗強勁對手《麥路人》的郭富城、《犯罪現場》的古天樂、《金都》朱栢康以及同時入圍最佳新演員和最佳男主角的易烊千璽。不過，易烊千璽在《少年的你》甩開TFBOYS的鮮肉偶像包袱，突破戲路的演出，讓他順利拿下本屆最佳新演員。

第39屆香港電影金像獎完整得獎名單

最佳電影：

《少年的你》

最佳導演：

曾國祥《少年的你》

最佳編劇：

林詠琛、李媛、許伊萌《少年的你》

最佳男主角：

太保《叔‧叔》

最佳女主角：

周冬雨《少年的你》

最佳男配角：

張達明《麥路人》

最佳女配角：

區嘉雯《叔‧叔》

最佳新演員：

易烊千璽《少年的你》

最佳新晉導演：

黃綺琳《金都》

最佳攝影：

余靜萍《少年的你》

最佳剪接：

張嘉輝、《葉問 4 完結篇》

最佳服裝設計：

吳里璐《少年的你》

最佳美術指導：

張兆康《花椒之味》

最佳動作設計：

袁和平《葉問 4 完結篇》

最佳原創電影歌曲：

Fly《少年的你》

最佳原創電影音樂

林二汶《金都》

最佳音響效果：

李耀強、姚俊軒《葉問 4 完結篇》

最佳視覺效果：

余國亮、馬肇富、梁偉民、何文洛《掃毒 2 天地對決》

最佳亞洲華語電影：

《大象席地而坐》

(中時 )