母親節前夕也結合「筋絡按摩」課程，培養銀髮族活動管理學程學生助人工作者態度，達到「學思並用」目標。（曹婷婷攝）

上完課，滿滿正能量！光華高中綜合高中學程透過校訂必修「正向幸福學」課程，引導學生親自手繪禪繞畫，透過感恩明信片向重要的人及長輩表達感謝，此外，校訂選修「筋絡按摩」課程，藉由認識身體結構進行局部按摩課程，讓學生學會面對自我身心素質，運用正向的、美感的溝通表達方式來呈現自己的感恩和愛，深獲學生喜愛。

「正向幸福學」是光華綜合高中學程的校訂必修課程，從運動、睡眠、正向情緒引導學生以正向思維解決日常生活的困境，同時透過美感、感恩、助人的練習、觀察和實踐，學會促進幸褔的方法。綜一學生初體驗手繪禪繞畫的悸動，同時徒步到郵局參與寄出禪繞畫明信片傳情活動，共同表達自己滿滿的正能量，希望除了自己的重要他人幸福之外，也祈願所有在疫情中，守護家園的每位辛苦一線人員，都能健康平安。

任課老師吳佩珊表示，「正向幸福學」選擇禪繞畫作為媒介是因為它簡單易學，每個人都可以做到，不需要具有繪畫天賦。同時藉由禪繞畫培養一個人的專注力和美感認知，所產生的自我對話有無限的想像空間，可以舒緩個人的壓力。把這樣獨一無二的創作歷程，分享給自己想要感謝的重要他人，這種單純和美好不但具有人情味，亦能傳遞滿滿的幸福溫度。

學生張立農說，透過這堂課讓我們知道每一天的生活都要存著感謝，不能當作理所當然，因為不是每一個人都有義務要幫忙你，所以要感謝過每一天。鄧伊真也表示，「能夠親手把要送的卡片投進郵筒，真的是一個很特別的體驗。尤其抱著一種不知道對方會看到卡片的興奮又緊張的心情，是很特別和珍貴的。」

母親節前夕也結合「筋絡按摩」課程，培養銀髮族活動管理學程學生助人工作者態度，達到「學思並用」目標。課程雖受新冠肺炎疫情影響，無法對外邀請貴賓，於是「光華媽媽日-母親節按摩活動」雖然沒能邀請媽媽們入校，但也讓校內教職員享受難得福利。

學生除了針對上肢、肩頸和頭部的穴道按壓，藉此達到放鬆的效果外，按摩前的問候、手部消毒，按摩的同時播放輕音樂，及按摩後準備溫茶補充水分，都讓參與的老師感覺溫馨舒適。學生林益賜表示：第一次這麼近距離為老師按摩，覺得很緊張。但被老師稱讚都有按到穴位、有放鬆的感受，其實自己內心是很開心的。

無論是必修或選修課程，光華綜合高中學程運用課程與教學設計「動手操作」的表現任務，引導學生從學習過程到實務應用，作統整式的記錄以及自我省思，讓「手」的溫度傳遞幸福喜悅，使得每一個學習單元都深具意義和價值。

(中時 )