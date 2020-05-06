3月受到新冠疫情影響，全球風險性資產重挫，但就在美國聯準會(Fed)3月底宣布買進公司債等救市規模達2兆美元，以及各國政府紛紛宣布大規模刺激方案後，資金明顯往企業債靠攏。統計近一個月債券市場動向，以投資級企業債、高收益債漲幅達4～5％，表現亮眼，可見政策主導市場資金動向。

施羅德投信認為，預期未來買盤依舊會聚焦於投資級債、高收債等企業債，投資人不妨以環球收息債產品一網打進，隨著政策性買盤布局債券市場，較能因應市場波動。

3月份新冠肺炎疫情蔓延，無差別拋售讓市場陷入動盪，而各國政府紛紛快速介入，藉此消弭市場恐慌。歐洲央行3月18日祭出7,500億歐元的額外購債計畫，希望提供更多流動性以緩和金融市場受到疫情的衝擊。美國聯準會(Fed)也於3月23日宣布將無限量買進政府公債、MBS、州政債；更有甚者，美國聯準會(Fed)不但將QE規模無上限，救市規模達2兆美元，提供企業融資管道，更將首次直接於市場買進投資級企業債券、高收益債，壓低融資成本，以確保資金流入企業及地方政府，也一併推升了近期投資級債、高收益債等企業債表現優異。

統計近一個月，表現最佳的是美國投資級債(5.08％)以及全球高收益債(4.73％)；而美國聯準會(Fed)救市政策推出後，表現最佳的也分別落在美國高收益債以及美國投資級債，有高達約11％的漲幅，可見市場隨著政策而青睞這兩類債券。此外，亞洲高收益債、全球公債，表現也都不俗，也能看出市場氛圍漸趨平穩，政策出爐讓投資資金逐步恢復信心。

分析債券市場近期表現，施羅德投信環球收息債券產品經理林良軍表示，全球央行和政府已經在危機中發揮作用，並作出回應，全球貨幣條件迅速轉為寬鬆，並祭出財政刺激。展望2021年，我們預期美國聯準會(Fed)將小幅收緊利率，隨著強勁的成長開始恢復，可能將利率提高至0.5～0.75％。基本上，因為殖利率處於歷史低檔，政府債的價值面仍然非常昂貴，新冠病毒觸發全球經濟衰退，情況也可能持續惡化，並使貨幣政策保持在超寬鬆水準，因此我們對美國政府公債持中立看法，因為相對其他市場，仍然提供較高的收益。

企業債券方面，林良軍強調，我們對投資級和高收益債都持高度正面肯定態度。之前的無差別拋售大幅提高了這兩種企業債券資產的價值面吸引力。更重要的是，歐美和全球央行都致力於改善流動性問題，更史無前例的擴大資產收購範圍，我們認為高品質投資級債券將成為最受惠的資產類別。由於美國聯準會(Fed)也將購買被降評的墮落天使公司債，我們也看好高收益債券，價值面具吸引力，但未來仍將持續有降評和違約等的潛在風險。

隨著政策方向，施羅德投信建議以環球收息債產品一網打盡。以施羅德(環)環球收息債券舉例，聚焦在美國和泛歐企業債券市場，且目前新發行債券無論價格或收益率都非常具有吸引力，持續採取由下而上的主動式選債策略，特別是利用當前市場錯置、而在美國和歐洲的高品質投資等級債券所創造的機會。看好的產業包括科技，媒體，非循環性消費和主順位優先銀行債。

此外，在高收益債市場也看到很多投資機會，例如，近期看到一家基本面健康的BB級法國電信服務商，商業模式受惠越來越多人在家工作，對寬頻服務的需求也倍數增加，就是很好的投資標的。

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