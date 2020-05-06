華新科（2492）公告4月營收，達27.2億元，寫去年4月以來新高紀錄，月增11.2％，年減3.9％。

華新科表示，4月營收成長主要因電腦及網通需求增，中國廠區產能恢復，供貨未受影響所致。

累計華新科前四月營收達90.95億元，年減18.45％。

(工商 )

#華新科 #月營收 #新高紀錄 #營收成長 #電腦