華新科4月營收月增11.2％、年減3.9％ 15:412020/05/06 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華新科4月營收月增11.2％、年減3.9％（圖／shuttershock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新科（2492）公告4月營收，達27.2億元，寫去年4月以來新高紀錄，月增11.2％，年減3.9％。 華新科表示，4月營收成長主要因電腦及網通需求增，中國廠區產能恢復，供貨未受影響所致。 累計華新科前四月營收達90.95億元，年減18.45％。 (工商 ) #華新科 #月營收 #新高紀錄 #營收成長 #電腦 也許您會感興趣 推薦閱讀 華新科 首季EPS約1.5元 寫11季新低紀錄 04:102020/05/04 財經要聞 《半導體》ADR連2跌 台積電摔落300元關 09:432020/05/04 財經 《半導體》華東賣部分廠房予華新科 處分利益估約1200萬 15:572020/05/04 財經 華新科配息5.5元 殖利率僅2.63％ 16:012020/05/04 財經 國巨超賺 首季EPS飆5.51元 04:102020/05/05 財經要聞 華新科配息5.5元 遠遜預期 04:102020/05/05 財經要聞 不畏逆流 10檔法人挺 04:102020/05/05 證券．權證 法人回頭寵 被動元件、矽晶圓短多量價齊揚 09:472020/05/05 財經 獲利排名洗牌 國巨、禾伸堂連袂拉 09:472020/05/05 財經 內外資大鬥法 台股短多占上風登高10774 14:132020/05/05 財經 財經熱門新聞 押這種股票死最慘！99％散戶敗在… - 財經 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 新iPhone SE全球熱賣！庫克曝2種人在買 - 財經 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 萬點還能「存股」？不敗教主3字忠告救一票散戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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