對星聚點發生資遣費給付爭議，勞動局局長陳信瑜說明，星聚點有2家登記公司，名稱各為星據點文創公司與星聚點壹號文創公司，員工勞保投保人數分別為621人與85人。3月至4月有陸續資遣93人與14人，尚無違反就業服務法資遣通報與大量解僱保護法規定。

陳信瑜表示，星聚點有向勞動局申請減班休息，自2月4日至5月3日為期3個月，實施人數文創公司411人、壹號公司77人，勞動局在4月8日已經核准備查。

至於發生資遣費無法給付，依勞基法第17條及勞工退休金條例第12條規定，資遣費應於契約終止後30日內給付。勞動局2月17日起已受理49名勞工、共計18件之勞資爭議調解申請，其中6件調解成立、7件不成立、1件部分成立，4件進行中。

若因疫情影響資金籌措，無法一次付清或如期結清，而勞工也無法接受分期，資方仍違反勞基法或是勞工退休金條例。勞動局在4月21日啟動星聚點文創股份有限公司勞動檢查，因尚有部分問題待釐清（部分勞工分期給付工資、資遣費疑義），要求公司於5月4日攜帶相關文件接受檢查，今日持續釐清問題勞動檢查進行中。

陳信瑜呼籲，勞動局關切員工生計，目前第1次減班休息已經到期，公司應盡速恢復勞工原有勞動權益，如確實營運有受景氣與疫情影響，也應與勞方協商後續保障事宜，或者再提出減班休息申請。勞動局立場是維護勞工權益優先，資方要能與勞方協商，取得給付期限共識。對員工被資遣後的保障，可向本市就服處提出失業給付申請或是參加市府千人防疫就業計畫、安心立即上工計畫。

(工商 )