疫情逐漸緩解，各國政府也陸續重啟經濟，市場期待將迎來一片光明，然而經濟合作暨發展組織(OECD)首席經濟學家Laurence Boone認為，經濟復甦將是艱難且緩慢的，而且極有可能無法回到先前水準。

外媒報導，Laurence Boone在接受訪問時表示，隨著各國政府開始放寬商業活動限制，全球經濟正艱難地在回歸正常，不過，由於有部分產業長期仍無法開放，這將會是一個緩慢的過程，甚至可能難以回到疫情爆發前的水平。

舉例來說，儘管像義大利、西班牙、德國都陸續重啟商業活動，但餐廳、咖啡廳、酒店等仍處停業狀態。

不過，Laurence Boone也對政府在疫情爆發後，所迅速採取的行動表達稱讚，她表示，迄今政府的行動「令人印象深刻」，包括支持家庭收入、及企業流動性需求等，政府都盡了最大的努力。至於現在要面對的是一個更加艱難的階段，在此時政府政策必須更有針對性。

因此，Boone認為，這可能是指協助勞工離開長期萎靡的行業，轉去其它人力短缺的公司；也可能代表幫助那些企業家，去重組、關閉其虧損業務，或在必要情況下開設新公司。

(中時電子報)