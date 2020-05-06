台中市議會6日舉行專案報告，市議員黃守達質疑，數位治理局成立已延宕多時，盧市長到底還做不做？黃守達指出，後疫情時代來臨，舊有市政運作模式已然受到挑戰，許多此次疫情所遭遇的問題，若有數位治理局就有機會能夠快速整合因應，提升市府行政效率。

黃守達說，過去市府為了提供智慧化服務推出許多APP，至今常態在使用的APP就多達14個，還不包含因應臨時活動產出的APP，如「台中購物節」、「防疫追蹤溯源實名登記APP」等等，但這麼多的APP就代表智慧了嗎？還是讓民眾更加摸不著頭緒，增加操作複雜度？

黃守達表示，這次疫情凸顯出了許多市政運作的問題，如果台中市有數位治理局，其實這些問題本來都可以被快速整合跟解決。回顧2018年訂定的《台中市政府數位治理局組織規程》，其中所設科室，就包含創新服務科、數位匯流科、整合應用科、系統規劃科等等。

黃守達指出，其中整合應用科可以整合各項便民服務，電子化許多作業流程，市府此次在防疫過程中就不必在外搭帳棚設置聯合洽公專區，不僅能夠真正分散人流、簡化程序，民眾完全不須出門洽公，降低群聚風險。

數位匯流科能夠協助建置視訊會議系統，並做好資訊安全風險的管控，這次教育單位所遇到的視訊教學安全問題、偏鄉的資訊教學設備問題，就能有個快速即時的整合與回應，師生不會無所適從。

黃守達說，創新服務科可以蒐集疫情與振興消費所需要的各種大數據分析，並且協助業者在網路消費的輔導轉型，與民間協力，建立消費新模式，讓商家也能快速因應疫情與民間消費模式的變化；系統規劃科可以協助防疫資訊GIS化，民眾只需造訪單一網站，各項防疫地理資訊一目了然。

口罩、酒精、安心旅宿、人潮警示分流地圖全部可以整合，各項紓困計畫也能於單一系統平台輸入查詢，資訊不會分散混亂，也能降低人員業務的壓力。

黃守達強調，後疫情時代來臨，未來的消費、經濟、生活模式如何發展無法控制，但市府應該要能即時掌握，快速回應；市長應盡速籌備設立數位治理局，台中已經晚了一步，但還不會太遲，全面數位化已是時代所趨，市府不應再繼續以拖待變。

(中時 )